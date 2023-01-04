Англія

Клуби не змогли домовитися про ключові деталі, здебільшого фінансових.

Півзахисник Бенфіки Енцо Фернандес може залишитись у португальському клубі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, переговори між двома клубами щодо трансферу 25-річного аргентинця не були успішними.

Зазначається, що клуби мають розбіжності по ключовим деталям, зокрема щодо суми відступних та строків оплати.

Цього сезону Фернандес провів 25 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач.