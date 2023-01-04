Клуби не змогли домовитися про ключові деталі, здебільшого фінансових.
Енцо Фернандес, Getty Images
04 січня 2023, 20:50
Півзахисник Бенфіки Енцо Фернандес може залишитись у португальському клубі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, переговори між двома клубами щодо трансферу 25-річного аргентинця не були успішними.
Зазначається, що клуби мають розбіжності по ключовим деталям, зокрема щодо суми відступних та строків оплати.
Цього сезону Фернандес провів 25 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач.