Англія

Нейтан Джонс із Лутона вперше спробує свої сили у найвищому дивізіоні Англії.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера першої команди, яким став Нейтан Джонс.

49-річний валлійський фахівець змінив на цій посаді австрійця Ральфа Газенгюттля, який очолював святих з 2018 року та напередодні був звільнений після потрапляння до зони вильоту за підсумками 15-го туру АПЛ.

Джонс підписав контракт із Саутгемптоном до літа 2026 року, що стане його першою роботою такого рівня у клубі АПЛ.

Останнім місцем роботи валлійця став Лутон, з яким він піднявся з четвертого за силою дивізіону Англії (Ліга 2) до Чемпіоншипу (другий дивізіон). Колишній клуб валлійця отримав компенсацію у розмірі 4 мільйонів фунтів стерлінгів.

У минулій кампанії Лутон на чолі з Джонсом міг вийти в АПЛ, фінішувавши на шостій сходинці в Чемпіоншипі, проте команді не вдалося подолати стадію плей-оф за вихід до вищого дивізіону.