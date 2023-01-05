Англія

Бельгієць проаналізував свої кар'єрні кроки.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне згадав момент кар'єри, коли виступав у лондонському Челсі.

"Я вирішив піти з Челсі, бо відчував, що не маю шансів. Я не бачив можливостей для отримання ігрового часу у цьому клубі. Відхід із Челсі – найкраще рішення для мене. Мені потрібно було почати з нуля в іншій команді, щоби стати краще.

Потім усе пішло швидко. Навіть під час важких моментів у складі Челсі я не сумнівався у своїх здібностях. Але я не міг уявити, що гратиму за Манчестер Сіті й виступлю на чемпіонаті світу", – сказав хавбек.

Нагадаємо, у 2012 році півзахисник перейшов до Вердера на правах оренди, а потім його купив Вольфсбург, звідки у 2015 році за 76,00 млн € викупив Ман Сіті.

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