Англія

Іспанець встановив унікальне досягнення.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у Лондоні зумів обіграти Челсі з мінімальним рахунком 0:1.

Результат гостям приніс точний постріл Ріяда Мареза, який стався на 63 хвилині після асисту від Джека Гріліша.

У цьому поєдинку відбулась перша зустріч Пепа Гвардіоли з Гремом Поттером як тренера Челсі в АПЛ. До цього команди грали в Кубку Англії. І саме цього разу іспанець встановив унікальне досягнення.

Він став єдиним фахівцем, хто обіграв кожного з п'яти останніх тренерів Челсі в АПЛ. До цього перемоги Гвардіолі діставались, коли "пенсіонерів" тренували Антоніо Конте, Мауріціо Саррі, Френк Лемпард та Томас Тухель.

Манчестер Сіті наблизився до Арсенала на відстань до 5 очок, займаючи другу сходинку. В Челсі поки справи йдуть жахливо — 10 місце в АПЛ.