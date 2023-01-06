Англія

"Манкуніанці" орендували голкіпера.

Нещодавно головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік те Гаг підтвердив перехід до клубу голкіпера Крістал Пелес Джека Батленда. Відомий журналіст Фабріціо Романо повідомив, що угоду вже укладено.

"Манчестер Юнайтед завершив підписання контракту з Джеком Батлендом. Офіційна заява очікується в п'ятницю. Англійський голкіпер переходить на правах оренди з Крістал Пелес. У МЮ нема права викупу, медогляд вже пройдено.

Воротарями МЮ будуть де Хеа, Батленд і Хітон" — підсумував італійський інсайдер у своєму Твіттері.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні в активі 29-річного кіпера нема жодного проведеного матчу.