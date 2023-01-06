Англія

Football.ua розповідає про головні події та як змінився стан справ у таблиці АПЛ після Boxing Day.

Англійська Прем'єр-ліга знаходиться на невеликій перерві після найінтенсивнішого відрізку в сезоні, який прийнято у футбольному світі називати Boxing Day. Деяким командам чемпіонату Англії вдалося вкрай успішно пройти цей період, уникнувши серйозних травм і набравши прийнятну кількість очок у трьох турах. Проте деякі колективи під час свят розчаровували своїх уболівальників або незадовільними результатами, або рівнем гри.

Матчів було справді багато, тому не дивно, що певна частина з них стала втіленням гольової феєрії на футбольному полі, але були й такі протистояння, які обходилися без забитих м'ячів. Ознайомитися з результатами матчів АПЛ ви можете за цим посиланням.

Автор та оглядач АПЛ на Football.ua Микита Євтушенко підбиває підсумки минулого Boxing Day, виділяючи найбільш значущі події.

Верхня частина турнірної таблиці

Арсенал

Позиція у турнірній таблиці: 1 (=)

Результати в BD: 🟢🟢🟡

Забито голів: 7

Пропущено: 3

Лідер англійської Прем'єр-ліги за підсумками Boxing Day залишився незмінним. Воно і не дивно, адже після чемпіонату світу лондонський Арсенал під керівництвом Мікеля Артети продовжив демонструвати домінуючий стиль гри та набирати очки. "Каноніри" впевнено обіграли в лондонському дербі Вест Гем з рахунком 3:1, а напередодні нового року набрали три очки з Брайтоном у результативному матчі завдяки перемозі з рахунком 4:2.

Проте втрата очок від лідера турнірної таблиці все-таки відбулася. В останньому, третьому матчі Арсенал зіграв у нульову нічию з Ньюкаслом, який займає третій рядок. "Канонірам" не вдалося зломити щільну оборону суперника, місцями відчувалася відсутність травмованого Габріела Жезуса і, що найголовніше, ми наочно побачили те, що може стати на заваді Арсеналу стати чемпіоном цього сезону — це доволі скромна лава для запасних. Суддійські моменти з потенційно непризначними двома пенальті залишимо осторонь...

Отже, Артета має надійну обойму гравців у стартовому складі (нехай до Вільяма Саліба і були певні питання по ходу BD, але спишемо це на брак ігрової практики під час ЧС-2022), але ось в атаці посилити гру зараз фактично немає ким, враховуючи травми Жезуса, Сміта- Роу та Нельсона. Думаю, за підсумками матчу з Ньюкаслом у багатьох мають відпасти питання, чому Артеті так сильно потрібен наш Михайло Мудрик уже цієї зими, а посилення атакувальної лінії є пріоритетом.

Манчестер Сіті

Позиція у турнірній таблиці: 2 (=)

Результати в BD: 🟢🟡🟢

Забито голів: 5

Пропущено: 2

У чемпіонських перегонах Манчестер Сіті продовжує перебувати в ролі наздоганяючого, але відставання на п'ять очок від Арсеналу зараз абсолютно не виглядає чимось катастрофічним. Навпаки, ризикну припустити, що згодом підопічним Хосепа Гвардіоли таки вдасться наздогнати "канонірів" з вищезгаданої причини — у Ман Сіті рівносильний "другий" склад таки є, що може стати вирішальним чинником у чемпіонських перегонах.

Однак протягом Boxing Day розрив "містян" з Арсеналом збільшувався до семи очок за рівної кількості проведених матчів. Все через те, що в останній день 2022 року Манчестер Сіті доволі несподівано зіграв унічию з Евертоном, який веде боротьбу за виживання, тим самим дозволивши головному конкуренту ненадовго збільшити свій відрив.

Тим не менш, завдяки перемогам над Челсі (1:0) та Лідс Юнайтед (3:1), а також завдяки нічиїй Арсеналу з Ньюкаслом, розрив у п'ять пунктів зберігся. Ерлінг Голанд продовжує забивати, Джек Гриліш почав йому асистувати, та й загалом, здається, що цей період чемпіонату Англії "містяни" пройшли у більш економному стилі з погляду фізичних кондицій. Ми ж, у свою чергу, з нетерпінням чекаємо на очні поєдинки між Арсеналом і Манчестер Сіті, за підсумками яких ми отримаємо більше відповідей на свої запитання.

Ньюкасл Юнайтед

Позиція у турнірній таблиці: 3 (=)

Результати в BD: 🟢🟡🟡

Забито голів: 3

Пропущено: 0

Прагматичний, грізний та продуктивний Ньюкасл також суттєво не втратив своїх позицій, продовживши свою вражаючу серію без поразок, яка триває з кінця серпня минулого року. Команда Едді Гау зберегла третій рядок у турнірній таблиці, розгромивши Лестер з рахунком 3:0, а також зігравши у нульові нічиї з Лідсом та лондонським Арсеналом.

З усіх цих трьох матчів хтось може розцінити втрату очок проти Лідса як невдалий результат, але не забуваємо, що "павичі" поряд із Брентфордом в останні сезони мають репутацію тих команд, які здатні дарувати нам приємні сюрпризи проти суперників абсолютно будь-якого рівня.

Свої головні завдання на Boxing Day "сороки" успішно виконали. По-перше, зберегли третє місце без поразок, а по-друге, стали проблемою для лідируючого Арсеналу. Нагадаємо, що в цій кампанії Прем'єр-ліги "каноніри" забивали абсолютно кожній команді, навіть у невдалих матчах з погляду результатів проти Саутгемптона та Манчестер Юнайтед. Ньюкасл став першим колективом, якому підопічним Артети в рамках англійської першості забити не вдалося. У той же час, задля справедливості, з точки зору атаки команда Гау також змогла мало що створити, тому нульова нічия.

Манчестер Юнайтед

Позиція у турнірній таблиці: 4 (+1)

Результати в BD: 🟢🟢🟢

Забито голів: 7

Пропущено: 0

Ще перед поверненням англійської Прем'єр-ліги ділився з друзями наступною думкою: "Попереду у Манчестер Юнайтед матчі проти Ноттінгема, Вулвергемптона та Борнмута, тому можете вже зараз говорити, що "червоні дияволи" грають набагато краще, коли в команді немає Кріштіану Роналду". Це, звичайно, говорилося мною більше в гумористичному контексті, адже ще при португальці на лаві для запасних манкуніанці добували необхідні результати, а цей Boxing Day вони просто мусили проходити без жодної втрати очок.

Що ж, завдання успішно виконане. Так, ми можемо говорити, що всі ці поєдинки були проти суперників з нижньої частини таблиці. Ми можемо вже зараз нескінченно хвалити Еріка тен Гага за виконану роботу в короткі терміни, причому небезпідставно. Можемо говорити, що без КріРо МЮ став краще. Але ми не повинні забувати, що "червоні дияволи" в останніх десяти поєдинках АПЛ програли лише двічі — у матчі з Астон Віллою та манкуніанському дербі з Манчестер Сіті.

Це більш ніж показовий результат того, як "червоні дияволи" поступово змінюються із призначенням Еріка тен Гага. Помилки будуть, але й результати також будуть. Перші вже є – Манчестер Юнайтед увірвався до топ-4 турнірної таблиці, піднявшись на один рядок і випередивши Тоттенгем на два очки, маючи при цьому один матч у запасі. Хіба наразі це не успіх?

Тоттенгем

Позиція у турнірній таблиці: 5 (-1)

Результати в BD: 🟡🔴🟢

Забито голів: 6

Пропущено: 4

Незважаючи на останню розгромну перемогу над Крістал Пелес, лондонський Тоттенгем повернувся після міжнародної паузи вельми провально. Підопічні Антоніо Конте спершу зіграли внічию з Брентфордом (2:2), а потім закріпили свій "успіх" поразкою від Астон Вілли з рахунком 2:0.

Результатом цього став виліт із зони Ліги чемпіонів. І нехай на даному етапі сезону це не є якимось критичним моментом, проте хочеться зробити важливе зауваження: "шпори" продовжують включатись по ходу матчів лише у другому таймі, а коли намагаються грати з перших хвилин – їх не вистачає на всю дистанцію, як вийшло з бірмінгемцями.

Звичайно, на таких невдалих виступах Тоттенгема позначилася відсутність Рішарлісона, травми Бентанкура та Кулушевскі, а також недостатня фізична готовність Ромеро після проведеного чемпіонату світу. І ми говоримо про всіх тих гравців, трансфери яких на тлі решти в останні сезони прийнято вважати успішними для Тоттенгема. Від цих чотирьох сьогодні багато залежить у грі команди Конте, проте, як свідчить практика, посилення складу дуже необхідне вже зараз.

Ліверпуль

Позиція у турнірній таблиці: 6 (=)

Результати в BD: 🟢🟢🔴

Забито голів: 6

Пропущено: 5

Оцінювати виступи Ліверпуля минулого Boxing Day дуже непросто. З одного боку, ми маємо дві перемоги у трьох матчах над Астон Віллою (3:1) та Лестером (2:1). З іншого боку, підопічні Юргена Клоппа зазнали поразки від Брентфорда (1:3), а гра проти "лисиць" була вкрай посередньою і набрати три очки вдалося лише завдяки двом автоголам у виконанні Воута Фаса.

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Незважаючи на те, що Ліверпуль залишився на шостому місці, завдання мерсисайдців, звичайно, більш амбітні — це як мінімум фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. "Червоні" зараз перебувають у непростій ситуації, адже команда, безперечно, потребує перебудови та нових інвестицій, а клуб виставлений власниками на продаж.

Поки що прогнози для Ліверпуля на цей сезон АПЛ доволі невтішні, але віра в Юргена Клоппа та його тренерський штаб особисто в мене зберігається і зберігатиметься. Хто, як не він?

Кращі команди Boxing Day

Фулгем

Позиція у турнірній таблиці: 7 (+2)

Результати в BD: 🟢🟢🟢

Забито голів: 6

Пропущено: 1

Фулгем разом із Манчестер Юнайтед стали єдиними командами, яким вдалося набрати максимальну кількість очок у трьох матчах за підсумками минулого Boxing Day. Але про Манчестер Юнайтед ми говорили вище, а тепер не можемо не відзначити успіх лондонців.

Команда Марку Сілви йшла на міжнародну перерву з двома поразками поспіль від двох манчестерських грандів, а повернулася з перемогами над Крістал Пелес (3:0), Саутгемптоном (2:1) та Лестером (1:0).

Тільки один пропущений гол, шість забитих та плюс дві позиції в таблиці! Здається, що в майбутньому "дачники" ще зможуть нас приємно здивувати, не кажучи вже про те, щоб затриматися в АПЛ. Зараз вони можуть навіть поборотися за єврокубкову зону.

Брентфорд

Позиція у турнірній таблиці: 9 (+1)

Результати в BD: 🟡🟢🟢

Забито голів: 7

Пропущено: 3

Брентфорд — справжня загроза для клубів із "великої шістки". Перед стартом чемпіонату світу команда Томаса Франка сенсаційно обіграла Манчестер Сіті. Вже у BD "бджоли підтвердили свою репутацію, зігравши внічию з Тоттенгемом (2:2) і здобувши перемогу над Ліверпулем (3:1), а також впевнено перемігши Вест Гем (2:0).

Дивовижно, що все це сталося в короткий термін — Брентфорд виявився повністю готовим до такого насиченого графіка матчів та непростого календаря. Більше того, колектив Франка впорався з Ліверпулем навіть без свого головного центрфорварда Айвена Тоуні. Тому немає жодних сумнівів у тому, хто має отримати приз глядацьких симпацій за підсумками Boxing Day.

Головні розчарування Boxing Day

Челсі

Позиція у турнірній таблиці: 10 (-2)

Результати в BD: 🟢🟡🔴

Забито голів: 3

Пропущено: 2

Від Челсі, безперечно, очікували побачити більшого, але, здається, міжнародна пауза аж ніяк не відобразилася на команді Грема Поттера в позитивному ключі. Ми побачили той самий Челсі, який в останніх восьми матчах АПЛ здобув лише одну перемогу — над Борнмутом з рахунком 2:0. У Boxing Day ми також побачили несподівану нічию з Ноттінгемом (1:1) і більш очікувану поразку від Манчестер Сіті (0:1) з урахуванням посередньої гри.

Насправді, логічне пояснення тому, чому рік став новим, а Челсі залишився старим, таки є. По-перше, це величезні кадрові втрати таких гравців як Ріс Джеймс, Бен Чілвелл, Нголо Канте, Веслі Фофана — до них додався ще й Мейсон Маунт. По-друге, такому типажу тренерів, як Грем Поттер, потрібен час на перебудову складу під себе. Чекаємо на дії Челсі на трансферному ринку і, що важливіше, очищення складу. Друге зробити зараз проблематичніше з урахуванням численних травм.

Лестер Сіті

Позиція у турнірній таблиці: 13 (=)

Результати в BD: 🔴🔴🔴

Забито голів: 1

Пропущено: 6

Перед чемпіонатом світу Лестер дав усім сподівання, що кризовий період позаду, а боротьби за виживання і чекати не варто. Але зараз ми побачили три поразки поспіль від Ньюкасла, Ліверпуля та Фулгема.

Так, календар був дуже непростим, але загалом і гра "лисиць" абсолютно не вразила. З тим же Ліверпулем можна було спокійно набирати очки, але два автоголи Воута Фаса все зіпсували. Дивно, що Лестер за таких незадовільних результатів зберіг 13-е місце в таблиці, але це не скасовує факту провального для команди Boxing Day при одному забитому м'ячі та шести пропущених.

Головний прогрес в таблиці за підсумками Boxing Day

Ноттінгем Форест

Позиція у турнірній таблиці: 15 (+3)

Результати в BD: 🔴🟡🟢

Забито голів: 2

Пропущено: 4

Насамперед хочеться зробити ремарку, що прогрес тут стосується не конкретно гри команди, а саме її положення у турнірній таблиці АПЛ.

Ноттінгем Форест у цьому плані перевершив усі команди. Підопічні Стіва Купера завдяки нічиїй з Челсі та мінімальній перемозі над прямим конкурентом у боротьбі за виживання в особі Саутгемптона залишили зону вильоту і піднялися вгору аж на три рядки.

Чи це короткостроковий успіх для "лісників" — покаже час, але, відверто кажучи, скоріше суперники були у поганій формі, ніж Ноттінгем вразив чимось неординарним. Проти таких команд у гарній формі, як Манчестер Юнайтед, у підопічних Купера, як і раніше, немає особливих шансів на успіх (0:3).

Результати інших команд у Boxing Day

8. Брайтон (-1): 🟢🔴🟢

11. Астон Вілла (+1): 🔴🟢🟡

12. Крістал Пелес (-1): 🔴🟢🔴

14. Лідс Юнайтед (+1): 🔴🟡🟡

16. Борнмут (-2): 🔴🔴🔴

17. Вест Гем (-1): 🔴🔴🟡

18. Евертон (-1): 🔴🟡🔴

19. Вулвергемптон (+1): 🟢🔴🟡

20. Саутгемптон (=): 🔴🔴🔴

Зона вильоту

Щільність у нижній частині таблиці зберігається. З Саутгемптоном, зважаючи на все, ми, напевно, можемо прощатися вже зараз. Хулен Лопетегі непогано стартував у Вулвергемптоні та підняв команду на один рядок, а ось Борнмут, Вест Гем та Евертон втратили свої позиції — "іриски" так взагалі опинилися в зоні вильоту, а "молотобійці" випереджають їх лише за різницею забитих та пропущених м'ячів. Подумати тільки, але Вест Гем є одним із представників Англії в єврокубках, а зараз веде боротьбу за виживання... Проте тут все ще неодноразово може змінитися.

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