Англія

Наставник дав свій коментар після гри.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував поразку у матчі проти Манчестер Сіті.

"Ми не можемо скаржитися на травми, ми просто маємо змиритися з цим. Хлопці на полі виклалися повністю і зробили те, про що ми їх просили, а Манчестер Сіті не дає багато можливостей.

Завжди треба брати на себе відповідальність, але всі сподіваюся, що люди подивляться на весь контекст і побачать, у якому становищі ми знаходимося і з чим нам довелося мати справу. Але в той же час емоції сильні, і потрібно спробувати перечекати будь-яку бурю та постаратися залишатися на рівні.

Уболівальники підтримували команду і могли бачити, що гравці роблять все можливе", – наводить слова Поттера ВВС.

Нагадаємо, що в останніх восьми іграх в АПЛ у Челсі лише одна перемога.