"Канарки" призначили головного тренера.
Девід Вагнер, фото Норвіч
06 січня 2023, 18:59
Представник другого дивізіону чемпіонату Англії Норвіч призначив Девіда Вагнера головним тренером.
Як повідомляє офіційний сайт "канарок", 51-річний німець, найбільш відомий своїми успіхами з Хаддерсфілд Таун, підписав з клубом 12-місячний контракт.
У Норвіч Сіті до Вагнера приєднаються Крістоф Бюлер і Ендрю Хьюз.
Зазначимо, він привів Хаддерсфілд до підвищення в класі у сезоні-2016/17, а потім допоміг "тер'єрам" зберегти прописку. Після того він працював в Шальке та Янг Бойз.