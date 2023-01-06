Представник другого дивізіону чемпіонату Англії Норвіч призначив Девіда Вагнера головним тренером.

Як повідомляє офіційний сайт "канарок", 51-річний німець, найбільш відомий своїми успіхами з Хаддерсфілд Таун, підписав з клубом 12-місячний контракт.

У Норвіч Сіті до Вагнера приєднаються Крістоф Бюлер і Ендрю Хьюз.
Зазначимо, він привів Хаддерсфілд до підвищення в класі у сезоні-2016/17, а потім допоміг "тер'єрам" зберегти прописку. Після того він працював в Шальке та Янг Бойз.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саутгемптон призначив нового головного тренера на заміну Газенгюттлю.
 