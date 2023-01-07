Англія

Лондонці відшукали підсилення в Португалії.

Січневе трансферне вікно — золотий час для того, аби команди могли за необхідності нашвидкуруч підсилити власні стартові склади.

Лондонський Тоттенгем у цьому контексті вирішив звернути увагу на небезпроблемний правий фланг, долучивши до переліку потенційних новачків гравця лісабонського Спортінга Педро Порро.

23-річний іспанець, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, уже мав успішний раунд перемовин із представниками "шпор".

Потенційний контракт буде розраховано до 2027 року.

Однак на заваді повернення гравця до АПЛ може стати трансферна вартість — "леви" вирішили не відступати від клаусули в 45 млн євро.

Варто зазначити, що в своїй нетривалій професійній кар’єрі Педро вже має досвід виступів в Англії за Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Порро зіграв 21 матч, забивши двічі та ще 10 разів віддавши гольовий пас.