"Містяни" хочуть підписати півзахисника Вест Гема.
Деклан Райс, getty images
07 січня 2023, 11:29
Манчестер Сіті працює над черговим посиленням складу. На цей раз команді Пепа Гвардіоли потрібен центральній півзахисник.
Як повідомляє видання Football Insider, "містяни" націлились на Деклана Райса з Вест Гема.
Стверджується, що Манчестер Сіті готовий запропонувати для обміну Калвіна Філліпса, якого підписав за 45 мільйонів фунтів влітку.
Зазначимо, що контракт Деклана Райса з Вест Гемом діє до літа 2024 року, тому "молотобійцям" вже незабаром потрібно буде думати про майбутнє гравця.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що низка клубів АПЛ проявляють інтерес до Райса.