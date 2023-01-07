Англія

"Містяни" хочуть підписати півзахисника Вест Гема.

Манчестер Сіті працює над черговим посиленням складу. На цей раз команді Пепа Гвардіоли потрібен центральній півзахисник.

Як повідомляє видання Football Insider, "містяни" націлились на Деклана Райса з Вест Гема.

Стверджується, що Манчестер Сіті готовий запропонувати для обміну Калвіна Філліпса, якого підписав за 45 мільйонів фунтів влітку.

Зазначимо, що контракт Деклана Райса з Вест Гемом діє до літа 2024 року, тому "молотобійцям" вже незабаром потрібно буде думати про майбутнє гравця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що низка клубів АПЛ проявляють інтерес до Райса.