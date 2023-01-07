Манчестер Сіті працює над черговим посиленням складу. На цей раз команді Пепа Гвардіоли потрібен центральній півзахисник.

Як повідомляє видання Football Insider, "містяни" націлились на Деклана Райса з Вест Гема. 

Стверджується, що Манчестер Сіті готовий запропонувати для обміну Калвіна Філліпса, якого підписав за 45 мільйонів фунтів влітку.

Зазначимо, що контракт Деклана Райса з Вест Гемом діє до літа 2024 року, тому "молотобійцям" вже незабаром потрібно буде думати про майбутнє гравця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що низка клубів АПЛ проявляють інтерес до Райса.