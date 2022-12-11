ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хавбек Вест Гема став на захист тренера "трьох левів".

Напередодні збірна Англії програла Франції у матчі 1/4 чемпіонату світу — 1:2. Тим самим команда з Великобританії встановила антирекорд.

Одразу після поєдинку з'явилися чутки про можливу відставку головного тренера "родоначальників футболу" Гарета Саутгейта.

Однак, на захист спеціаліста став футболіст. Зокрема, французьке видання RMC Sport передає наступні слова 23-річного півзахисника Вест Гема Деклана Райса:

"Сподіваюся, Саутгейт залишиться. Говорять багато речей, є багато незаслуженої критики. Те, що сталося у матчі з французами — не його провина. Тактика була правильною, ми грали правильно, ми були агресивними, ми зупинили Мбаппе. Суперники забили два голи під час гри. І це не провина тренера, це провина гравців".

Нагадаємо, також Райс заявив, що Англія на полі виглядала краще за Францію.