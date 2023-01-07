Англія

Тренер Манчестер Юнайтед привів команду до важливої перемоги.

Манчестер Юнайтед розпочав із перемоги над Евертоном свій цьогорічний шлях до вирішального двобою Кубка Англії.

Як повідомляє Opta, Ерік тен Хаг став першим тренером Манчестер Юнайтед, який переміг Евертон на Олд Траффорд після Жозе Моуріньо.

Крім того, він також перший тренер Юнайтед, який виграв вісім матчів поспіль на Олд Траффорд з часів Жозе Моуріньо.

Нагадаємо, раніше Ерік Тен Гаг обрав найважливіший та найкращій матчі МЮ у першій половині сезону.