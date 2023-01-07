Англія

Лондонці допускають невдачу в трансфері українця.

Челсі не залишає спроб підписати вінгера Шахтаря Михайла Мудрика в січневе трансферне вікно, проте й знайшов альтернативу.

Як повідомляє видання Daily Mail, лондонський клуб спробує підписати Дані Ольмо з РБ Лейпциг, якщо не зможе отримати Мудрика.

Чинна угода півзахисника спливає через півтора року. В цьому сезоні він провів 22 матчі у всіх турнірах і забив 4 голи, один з яких на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Дані Ольмо претендує ще один представник АПЛ — Манчестер Юнайтед.