Англія

Завершились деякі поєдинки ігрового дня.

У рамках 1/32 фіналу Кубку Англії завершились ще десять поєдинків.

Представник АПЛ Ноттінгем Форест у гостях з тріском програв Блекпулу, який виступає у Чемпіоншипі.

Блекпул - Ноттінгем Форест 4:1

Голи: Екпітета, 17, Поведа, 64, Гемілтон, 71, Єйтс, 87 - Єйтс, 90+2

Ще один представник Чемпіоншипа Бернлі під керівництвом Венсана Компані переграв Борнмут з АПЛ.

Борнмут — Бернлі 2:4

Голи: Крісті, 12, Соланке, 48 — Бенсон, 6, 57, Зарурі, 39, 43,

Фулгем у резервному складі розібрався із Халлом — 0:2. Голами відзначались Курзава та Джеймс.

Халл Сіті — Фулгем 0:2

Гол: Курзава, 37, Джеймс, 90+4

Брайтон на виїзді познущався з Мідлсбро, відправив у ворота Зака Стеффена, який орендований в Манчсетер Сіті, п'ять голів.

Мідлсбро — Брайтон 1:5

Голи: Акпом, 13 — Гросс, 8, Лаллана, 29, Мак Аллістер, 58, 80, Ундав, 88

Вест Бромвіч був за крок до провалу, проте все ж зміг вирвати нічию проти Честерфілда з п'ятого дивізіону Англії — 3:3.

Честерфілд — Вест Бромвіч 3:3

Голи: Вільямс, 7, Добра, 36, 41 — Брендон, 2, 90+4, Грант, 17

Іпсвіч без проблем здолав Ротергем з рахунком 4:1.

Іпсвіч - Ротергем 4:1

Голи: Хамфріс, 43, Чаплін, 74, Ладапо, 78, Бернс, 86 — Вашингтон, 47

Шеффілд Юнайтед без особливих складнощів здолав Міллволл завдяки голам Джеббісона та Богла у першому таймі.

Міллволл — Шеффілд Юнайтед 0:2

Голи: Джеббісон, 23, Богл, 36

Флатвуд виявився сильнішим за КПР — представник Ліги 1 обіграв команду з Чемпіоншипа з рахунком 2:1.

Флітвуд - КПР 2:1

Голи: Нсіала, 40, Омочере, 67 — Філд, 37

Сандерленд у важкому поєдинку та завдяки камбеку здолав Шрусбері з рахунком 1:2.

Шрусбері — Сандерленд 1:2

Гол: Пеннінгтон, 80 — Стюарт, 90+1, О'Найн, 90+4

Акрінгтон не зміг здолати представника п'ятого дивізіону Англії Борем Вуд.

Акрінгтон - Борем Вуд 1:1

Голи: Ндлову, 78 — Естлі, 6