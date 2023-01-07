Завершились деякі поєдинки ігрового дня.
Ноттінгем зганьбився у Блекпулі. Getty Images
07 січня 2023, 19:00
У рамках 1/32 фіналу Кубку Англії завершились ще десять поєдинків.
Представник АПЛ Ноттінгем Форест у гостях з тріском програв Блекпулу, який виступає у Чемпіоншипі.
Блекпул - Ноттінгем Форест 4:1
Голи: Екпітета, 17, Поведа, 64, Гемілтон, 71, Єйтс, 87 - Єйтс, 90+2
Ще один представник Чемпіоншипа Бернлі під керівництвом Венсана Компані переграв Борнмут з АПЛ.
Борнмут — Бернлі 2:4
Голи: Крісті, 12, Соланке, 48 — Бенсон, 6, 57, Зарурі, 39, 43,
Фулгем у резервному складі розібрався із Халлом — 0:2. Голами відзначались Курзава та Джеймс.
Халл Сіті — Фулгем 0:2
Гол: Курзава, 37, Джеймс, 90+4
Брайтон на виїзді познущався з Мідлсбро, відправив у ворота Зака Стеффена, який орендований в Манчсетер Сіті, п'ять голів.
Мідлсбро — Брайтон 1:5
Голи: Акпом, 13 — Гросс, 8, Лаллана, 29, Мак Аллістер, 58, 80, Ундав, 88
Вест Бромвіч був за крок до провалу, проте все ж зміг вирвати нічию проти Честерфілда з п'ятого дивізіону Англії — 3:3.
Честерфілд — Вест Бромвіч 3:3
Голи: Вільямс, 7, Добра, 36, 41 — Брендон, 2, 90+4, Грант, 17
Іпсвіч без проблем здолав Ротергем з рахунком 4:1.
Іпсвіч - Ротергем 4:1
Голи: Хамфріс, 43, Чаплін, 74, Ладапо, 78, Бернс, 86 — Вашингтон, 47
Шеффілд Юнайтед без особливих складнощів здолав Міллволл завдяки голам Джеббісона та Богла у першому таймі.
Міллволл — Шеффілд Юнайтед 0:2
Голи: Джеббісон, 23, Богл, 36
Флатвуд виявився сильнішим за КПР — представник Ліги 1 обіграв команду з Чемпіоншипа з рахунком 2:1.
Флітвуд - КПР 2:1
Голи: Нсіала, 40, Омочере, 67 — Філд, 37
Сандерленд у важкому поєдинку та завдяки камбеку здолав Шрусбері з рахунком 1:2.
Шрусбері — Сандерленд 1:2
Гол: Пеннінгтон, 80 — Стюарт, 90+1, О'Найн, 90+4
Акрінгтон не зміг здолати представника п'ятого дивізіону Англії Борем Вуд.
Акрінгтон - Борем Вуд 1:1
Голи: Ндлову, 78 — Естлі, 6