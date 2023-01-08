Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/32 фіналу Кубку Англії, що відбувся 7 січня 2023, 22:00.

Напередодні черговий день розіграшу 1/32 фіналу Кубку Англії закривало протистояння на Енфілді поміж Ліверпулем та Вулвергемптоном.

Гості несподівано вийшли вперед за рахунком посеред першого тайму через жахливу помилку голкіпера "червоних" Аліссона, проте вже під перерву Дарвін Нуньєс компенсував власним влучним ударом похибку партнера по команді.

На початку другої половини гри сталась чергова помилка гравця захисної ланки, проте цього разу захисник "вовків" Тоті подарував можливість відзначитись голом для Мохамеда Салаха.

Проте трохи згодом команді Хулена Лопетегі знову посміхнулась удача, коли через серію рикошетів зумів забити Хван Хі Чхан, а потім кореєць ще й міг забезпечити гольовий пас для все того ж Тоті, однак арбітри ухвалили спірне рішення щодо офсайду наприкінці зустрічі.

У підсумку, команди зіграли внічию, яка змусить їх зустрітись трохи пізніше знову, проте вже на полі стадіону Молінью.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Вулвергемптон в 1/32 фіналу Кубку Англії:

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:2

Голи: Нуньєс, 45, Салах, 52 — Гедеш, 26, Хван, 65

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 85), Матіп, Конате, Е. Робертсон — Гендерсон (Кейта, 66), Фабіньо (Елліотт, 75), Алькантара — Салах (Доак, 85), Нуньєс, Гакпо (Окслейд-Чемберлен, 84).

Вулвергемптон: Шаркич — Лембікіса (Семеду, 66), Коллінз, Тоті, Хонні — Траоре, Невеш (Хван, 63), Годж, Аїт-Нурі (Буено, 72) — Хіменес (Кунья, 63), Гедеш (Нунеш, 63).

Попередження: Тоті.