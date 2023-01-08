Англія

Форвард Ліверпуля прокоментував свій дебютний матч за клуб.

Ліверпуль у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії на власному полі не зміг подужати Вулвергемптон, через що додав до свого розкладу ще один матч.

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:2 Відео голів та огляд матчу Кубку Англії

Після фінального свистка дебютант "червоних", нападник Коді Гакпо, розповів про власні враження від першого матчу за новий клуб.

"Дійсно чудова атмосфера панує на Енфілді. Що стосується мого власного виступу, то я вважаю, що я показав кілька хороших і кілька невдалих моментів.

Отже, я все ще можу покращити свою гру в майбутньому, продовжувати працювати та намагатися допомогти команді, наскільки можу це робити.

Звичайно, ви прогресуєте більше, коли постійно граєте, тому я з нетерпінням чекаю більшого.

Я вважаю, що місцями ми грали в дійсно хороший футбол, але під завершення матчу ми не забили кілька непоганих нагод, так що за результат шкода.

Проте я думаю, що ми показали, на що ми здатні, і ми все ще можемо покращити деякі моменти, тож давайте над цим працювати. Я думаю, що інколи ми демонстрували справжній командний дух, так що це гарний знак.

Я думаю, що ми повинні їхати на Молінью з великою рішучістю і грати до перемоги", — заявив нідерландський виконавець.

Ліверпуль та Вулвергемптон зіграють матч-відповідь 17 січня на Молінью.