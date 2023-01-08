Англія

Правило стосується так званої стелі в розмірі зарплат.

Манчестер Юнайтед ввів обмеження на розмір зарплат після відходу Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Daily Mail.

Зарплата португальця в манчестерському клубі була значно вищою за оклади інших футболістів. Тепер у "червоних дияволів" максимально можливий тижневий оклад гравця становитиме не більше ніж 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Таким чином тренерський штаб хоче, аби гравці не заздрили один одному. А клуб не хоче витрачати півмільйона фунтів на тиждень на зарплату окремим суперзіркам.

Раніше повідомлялося, що Роналду розлучився зі своїм агентом Жорже Мендешем.