Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував кубковий матч проти Вулвергемптона.

Напередодні Ліверпуль на Енфілді зіграв унічию проти Вулвергемптона в 1/32 фіналу Кубка Англії, через що додав до свого розкладу ще один матч.

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:2 Відео голів та огляд матчу Кубку Англії

Після завершення зустрічі головний тренер "червоних" Юрген Клопп прокоментував побачене на футбольному полі.

"Це був дуже хороший початок гри з нашого боку: домінуючий, креативний, містив у собі хороші моменти. Це тривало приблизно 20-25 хвилин — я вже й не пам’ятаю точно, коли суперники забили вперше — перед тим, як вони забили, у них була, можливо, одна контратака, а потім у них була ця дивакувата ситуація біля наших воріт, у якій ніхто не розібрався з моїх футболістів.

Згодом ви могли побачити вплив цього моменту на гру: суперники стали впевненішими. Ми грали начебто добре, але не дуже переконливо, щоб глядачі подумали: "Добре, зараз вони відіграються".

Гол, який ми забили, був видатним. Але впродовж усієї гри я думав, що ми виграли недостатньо дуелей на чужій половині, чесно кажучи. Є багато ситуацій, коли я думав, що наші футболісти виграють боротьбу, але раптом наш захист опиняється повністю відкритим.

Тому суперники постійно залишалися в грі через це, але ми все одно повели в рахунку на початку другого тайму. Це не була відкрита гра, але насправді нічого особливого не сталось. Перед другим голом ми просто віддали суперникам м’яч без будь-якої боротьби. Не пощастило — 2:2. Такий результат.

Щодо скасованого голу, то я дійсно нічого не можу вам сказати. За ходом гри я не побачив офсайду, тому й гадки не мав, чого боковий арбітр його зафіксував. Я думав, що ми пропустили третій м’яч. Поза грою для мене міг перебувати тільки гравець біля кутового прапорця.

Нам показали один ракурс після гри, де там міг бути офсайд, але мені нічого було до цього додати. Проте я чув, що цього повтору не було під час перегляду VAR, мені так сказали.

Подібна ситуація була в грі з Арсеналом, де не вистачало одного кута повтору, і зрештою всі подумали, що це був явний офсайд, але ми не змогли довести протилежне.

Я не знаю, як такі речі можуть траплятись, але це сталося. Отже, я розумію розчарування наших суперників, тому що ви хочете отримати правильне рішення арбітрів у подібні моменти, як і ми тоді хотіли правильного рішення. Але я нічого не можу сказати про це, тому що я бачив лише одну перспективу камери, і все.

Зараз ситуація така, що ми все ще можемо зіграти проти "вулвз" і додатковий час, і серію пенальті, тому що гру не було розв’язано сьогодні ввечері. Отже, ми заслужили не більше, аніж нічию сьогодні. Якими б не були наслідки цього. У мене немає жодних проблем із тим, щоб зіграти ще один матч проти суперників.

Вони, напевно, у цей момент радіють цьому більше, аніж ми, але до моменту матчу-відповіді вже ми будемо більш щасливі, щоб спробувати їх обіграти", — заявив німецький фахівець.

Ліверпуль та Вулвергемптон зіграють матч-відповідь 17 січня на Молінью.