Англія

Керманич Вулвергемптона прокоментував підсумки кубкової гри.

Вулвергемптон напередодні зіграв унічию на полі Ліверпуля в рамках 1/32 фіналу кубка Англії, завдяки чому продовжив дуель проти мерсисайдського клубу ще на одну зустріч.

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:2 Відео голів та огляд матчу Кубку Англії

Після фінального свистка головний тренер "вовків" Хулен Лопетегі прокоментував результат виступів власної команди.

"Офсайд, який зарахували нашому гравцю — ми бачили цей момент на повторі — вибачте, але цього офсайду й близько не було. Це вже неможливо перетравити. Хтось сказав цьому рефері, що це офсайд, але ми одразу побачили картинку — його там не було. Рішення неправильне.

Я роблю помилки щодня, іноді арбітри також помиляються. Дуже шкода, що тут ще додати? Ми побачили момент завдяки нашій тактичній камері — для цього було достатньо часу роздягальні.

Щодо другого голу Ліверпуля в мене також є питання до арбітрів. Ця проблема однакова в усіх лігах. Я вважаю, що ми повинні багато говорити з суддями про подібні ситуації. Мохамед Салах опинився в офсайді до того, як Тоті торкнувся м'яча, тож отримав перевагу. Тоті, звичайно, пішов грати в цей м’яч тільки через те, що бачив суперника в офсайді.

Рефері почув нас і був дуже ввічливим, але ситуація вже сталась та мала наслідки. Ми повинні це прийняти. Дуже шкода, тому що ми заслужили перемогу над такою фантастичною командою, як Ліверпуль", — заявив іспанський фахівець.

Вулвергемптон та Ліверпуль зіграють матч-відповідь 17 січня на Молінью.