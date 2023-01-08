Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/32 фіналу Кубку Англії, що відбувся 8 січня 2023, 18:30.
Закарія проти Фодена, Getty Images
08 січня 2023, 21:55
У рамках 1/32 фіналу Кубку Англії Манчестер Сіті не залишив шансів лондонському Челсі, здобувши комфортну перемогу 4:0.
Ще у першому таймі підопічні Пепа Гвардіоли вирішили усі питання завдяки голам Мареза, Альвареса та Фодена. У другій половині гри відзначився тільки Марез.
Відео голів та огляд матчу:
Манчестер Сіті — Челсі 4:0
Голи: Марез, 23, 85 (пен.), Альварес, 30 (пен.), Фоден, 39
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Аканджі, Лапорт, Гомес (Канселу, 59) — Б. Сілва (Льюїс, 86), Родрі (Філліпс, 58), Палмер — Марез, Альварес, Фоден.
Челсі: Аррісабалага — Гамфріс, Чалоба, Кулібалі, Голл — Жоржиньйо (Аспілікуета, 63), Ковачич (Д. Фофана, 46), Галлагер — Зієш (Жиро-Гатчінсон, 63), Маунт (Чуквуемека, 73), Гаверц (Закарія, 46).
Попередження: Родрі, Б. Сілва, Канселу — Галлагер, Аспілікуета.