Бельгієць може опинитись в Ла Лізі.
Леандро Троссар, getty images
03 листопада 2022, 19:23
Леандро Троссар вдалими виступами зацікавив гранди європейського футболу та вже найближчим часом може змінити клубну прописку.
Як повідомляє Mundo Deportivo, в боротьбу за бельгійського нападника включився мадридський Атлетіко.
В поточному сезоні Леандро Троссар відіграв 12 поєдинків на клубному рівні, забивши сім голів та віддавши дві результативні передачі.
Нагадаємо, що раніше зацікавленість у бельгійському гравці проявляв представник АПЛ — лондонський Челсі.