Іспанія

Бельгієць може опинитись в Ла Лізі.

Леандро Троссар вдалими виступами зацікавив гранди європейського футболу та вже найближчим часом може змінити клубну прописку.

Як повідомляє Mundo Deportivo, в боротьбу за бельгійського нападника включився мадридський Атлетіко.

В поточному сезоні Леандро Троссар відіграв 12 поєдинків на клубному рівні, забивши сім голів та віддавши дві результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше зацікавленість у бельгійському гравці проявляв представник АПЛ — лондонський Челсі.