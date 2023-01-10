Англія

Форвард може перебратись в АПЛ.

Нападник Вільярреалу Арнаут Груневельд Данжума зацікавив ряд представників англійського чемпіонату в це трансферне вікно.

Як повідомляє видання Carrusel Deportivo, в боротьбу за нідерландського футболіста включився Евертон.

В цьому сезоні нідерландець відіграв чотирнадцять поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами.

Зазначимо, що "іриски" хочуть підписати Данжуму на правах орендної угоди з можливістю викупу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сам нідерландський нападник не проти повернення в АПЛ.