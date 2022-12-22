Англія

Вінгер готовий покинути Вільярреал.

Нападник Вільярреала Арнаут Данжума в 2021 році перебрався в команду з Борнмута, але тепер готовий повернутись до Англії.

Як повідомляє видання Marca, футболіст хотів піти з команди ще цим літом, проте керівництво вмовило його залишитись.

З відходом Унаї Емері Арнаут Данжума готовий покинути команди та повернутись в Англію, де їм цікавиться Астон Вілла, яку тренує іспанець.

В цьому сезоні нідерландець відіграв чотирнадцять поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі та Ньюкасл цікавляться форвардом Вільярреала.