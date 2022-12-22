Вінгер готовий покинути Вільярреал.
Арнаут Данжума, getty images
22 грудня 2022, 20:55
Нападник Вільярреала Арнаут Данжума в 2021 році перебрався в команду з Борнмута, але тепер готовий повернутись до Англії.
Як повідомляє видання Marca, футболіст хотів піти з команди ще цим літом, проте керівництво вмовило його залишитись.
З відходом Унаї Емері Арнаут Данжума готовий покинути команди та повернутись в Англію, де їм цікавиться Астон Вілла, яку тренує іспанець.
В цьому сезоні нідерландець відіграв чотирнадцять поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі та Ньюкасл цікавляться форвардом Вільярреала.