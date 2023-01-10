Англія

Нідерландець став на крок ближче до "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед не залишає спроб підсилити атакувальну ланку в поточне зимове трансферне вікно Воутом Веггорстом.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" досягли усної домовленості про перехід нападника.

Стверджується, що Бешикташ отримає близько трьох мільйонів євро, проте турецький клуб не поспішає приймати пропозицію, бо шукає заміну для форварда.

Цього сезону 30-річний голландець провів 18 поєдинків, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Веггорст заради переходу до МЮ готовий особисто виплатити компенсацію Бешикташу.