Турция

Голландський форвард дуже хоче перебратися до складу "червоних дияволів".

Нападник Бешикташа Ваут Веггорст все ще може стати гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Гекан Дінч у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 30-річний голландець готовий особисто заплатити турецькому клубу за дострокове розірвання контракту, якщо клубам не вдасться знайти компроміс.

В даний час Ваут виступає за "орлів" на правах оренди, а його контракт належить Бернлі. Бешикташ має опцію викупу футболіста за 10 мільйонів євро.

Раніше Бешикташ прокоментував ситуацію з Веггорстом, заявивши, що долю футболіста вирішуватиме виключно турецький клуб.

Цього сезону 30-річний голландець провів 18 поєдинків, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.