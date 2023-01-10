Голландський форвард дуже хоче перебратися до складу "червоних дияволів".
ВАУТ ВЕГХОРСТ, GETTY IMAGES
10 січня 2023, 12:41
Нападник Бешикташа Ваут Веггорст все ще може стати гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Гекан Дінч у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 30-річний голландець готовий особисто заплатити турецькому клубу за дострокове розірвання контракту, якщо клубам не вдасться знайти компроміс.
В даний час Ваут виступає за "орлів" на правах оренди, а його контракт належить Бернлі. Бешикташ має опцію викупу футболіста за 10 мільйонів євро.
Раніше Бешикташ прокоментував ситуацію з Веггорстом, заявивши, що долю футболіста вирішуватиме виключно турецький клуб.
Цього сезону 30-річний голландець провів 18 поєдинків, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.