Турция

У турецькому клубі чітко роз'яснили ситуацію щодо нападника Ваута Веггорста.

Нападник Бешикташа Ваут Веггорст може залишитися виступати в турецькому клубі, незважаючи на чутки про перехід до Манчестер Юнайтед.

"Твердження про те, що в контракті Веггорста є пункт про те, що його контракт може бути розірваний із компенсацією у розмірі 2,5 млн євро у разі пропозиції від клубу АПЛ, є фікцією.

Новина про те, що Ваут залишить команду у вівторок, не відповідає дійсності. Рішення щодо майбутнього гравця прийматиме лише наш клуб.

Ми також заявляємо, що якщо у цьому питанні буде розвиток, ви будете поінформовані", — сказано в заяві "орлів".

Цього сезону 30-річний голландець провів 18 поєдинків, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед та Веггорст впевнені у переході.