Англія

У мерсисайдському клубі розраховують на молодого півзахисника.

Ліверпуль підписав новий довгостроковий контракт з півзахисником Тайлером Мортоном, про це повідомляється на офіційному сайті "червоних".

Вихованець Ліверпуля наразі грає в оренді за Блекберн. Орендна угода закінчується влітку цього року. Деталі нового контракту з Ліверпулем не повідомляється.

Тайлер дебютував за Ліверпуль в матчі Кубка Карабао з Норвіч Сіті у вересні 2021 року. Загалом за першу команду "червоних" він провів 9 матчів, серед яких є виступи в АПЛ та Лізі чемпіонів.

За Блекберн Мортон зіграв 28 матчів в Чемпіоншипі, в яких відзначився 2 результативними передачами. Наразі "волоцюги" посідають третє місце у другому дивізіоні чемпіонату Англії.