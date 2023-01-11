Україна

Дмитро Хомченовський розповів про вихід команди з відпустки.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував вихід команди з відпустки.

"Гарний настрій, добре відпочив після напруженого сезону. Тепер з новими силами готовий до роботи. Вже через два тижні відпустки почав тренуватись. Дуже скучив за футболом, за командою.

Новачків поки небагато, одного з них добре знаю. Будемо знайомитись. Приймемо хлопців дуже добре.

Перед відпусткою Юрій Миколайович попередив, щоб всі тримали себе у формі. Тому одразу вирішив перевірити, чи все добре", - наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Назар Волошин пройде збір із Динамо.