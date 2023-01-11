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З’явився ще один кандидат на посаду наставника бельгійської збірної.

Колишній головний тренер Монако та Лестера Клод Пюель може очолити збірну Бельгії. Про це повідомляє DH Les Sports Plus.

За інформацією джерела, 61-річний француз є одним із кандидатів на вакантне місце, яке після ЧС-2022 у Катарі звільнив Роберто Мартінес.

Також наголошується, що його кандидатуру розглядали ще у 2016 році, але тоді вибір було зроблено на користь Мартінеса.

До цього в шорт-лист керівництва збірної Бельгії записалися Андреа Пірло та Ерве Ренар.

У п'ятницю Королівська бельгійська футбольна асоціація проведе засідання, на якому визначить перелік пріоритетних кандидатів на пост тренера збірної.

Останнім клубом Пюеля був Сент-Етьєн, який він залишив у грудні 2021 року. До цього він тренував Монако, Лілль, Ліон, Ніццу, Саутгемптон та Лестер.