З’явився ще один кандидат на посаду наставника бельгійської збірної.
Клод Пюель, Getty Images
11 січня 2023, 16:17
Колишній головний тренер Монако та Лестера Клод Пюель може очолити збірну Бельгії. Про це повідомляє DH Les Sports Plus.
За інформацією джерела, 61-річний француз є одним із кандидатів на вакантне місце, яке після ЧС-2022 у Катарі звільнив Роберто Мартінес.
Також наголошується, що його кандидатуру розглядали ще у 2016 році, але тоді вибір було зроблено на користь Мартінеса.
До цього в шорт-лист керівництва збірної Бельгії записалися Андреа Пірло та Ерве Ренар.
У п'ятницю Королівська бельгійська футбольна асоціація проведе засідання, на якому визначить перелік пріоритетних кандидатів на пост тренера збірної.
Останнім клубом Пюеля був Сент-Етьєн, який він залишив у грудні 2021 року. До цього він тренував Монако, Лілль, Ліон, Ніццу, Саутгемптон та Лестер.