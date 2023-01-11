Фахівець висловився щодо гри українського захисника.
Олександр Зінченко, Getty Images
11 січня 2023, 18:55
У рамках Кубку Англії Арсенал не залишив шансів представнику Ліги 1 Оксфорд Юнайтед (3:0).
Головний тренер Оксфорда Карл Робінсон хвалебно оцінив гру захисника Арсенала Олександра Зінченка.
"Тірні та Зінченко абсолютно різні захисники. Якщо Зінченко грає, йому набагато комфортніше йти із м'ячем всередину поля, і тоді Арсенал трансформується в іншу команду. Він змінює гру.
Очевидно, незалежно від того, хто грає, Арсенал на топовому рівні. Олександр Зінченко такий якісний гравець... Вони всі дуже якісні та нестандартні", — цитує Робінсона The Boot Room із посиланням на The Telegraph.
Відео голів та огляд матчу Кубку Англії між Арсеналом та Оксфордом дивіться на Football.ua.