Англія

Фахівець висловився щодо гри українського захисника.

У рамках Кубку Англії Арсенал не залишив шансів представнику Ліги 1 Оксфорд Юнайтед (3:0).

Головний тренер Оксфорда Карл Робінсон хвалебно оцінив гру захисника Арсенала Олександра Зінченка.

"Тірні та Зінченко абсолютно різні захисники. Якщо Зінченко грає, йому набагато комфортніше йти із м'ячем всередину поля, і тоді Арсенал трансформується в іншу команду. Він змінює гру.

Очевидно, незалежно від того, хто грає, Арсенал на топовому рівні. Олександр Зінченко такий якісний гравець... Вони всі дуже якісні та нестандартні", — цитує Робінсона The Boot Room із посиланням на The Telegraph.

Відео голів та огляд матчу Кубку Англії між Арсеналом та Оксфордом дивіться на Football.ua.