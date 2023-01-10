Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 9 січня 2023 року, 22:00.

Арсенал у матчі 1/32 Кубка Англії впевнено обіграв Оксфорд Юнайтед із рахунком 3:0.

Перемогу команді Мікеля Артети принесли забиті м'ячі у виконанні Ель-Ненні та Нкетії, який оформив дубль.

Український універсал Олександр Зінченко з'явився на полі, вийшовши на заміну на 61 хвилині зустрічі, за дві хвилини до першого забитого м'яча.

Відео голів та огляд матчу:

Оксфорд Юнайтед — Арсенал 0:3

Голи: Ель-Ненні, 63, Нкетіа, 70, 76

Оксфорд Юнайтед: Макгінті — Браун (Флемінг 84), Лонг, Мур — Андерсон, Бреннаган, Бейт, Бодін (Гудрем 77) — Макгуейн, Мерфі (Вілдсхут 62), Тейлор.

Арсенал: Тернер — Тірні (Зінченко 61), Магальяес, Голдінг, Томіясу (Вайт 81) — Локонга (Джака 62), Ель-Ненні, Вієйра (Олівейра 81) — Сака (Сміт-Роу 75), Мартінеллі, Нкетіа.