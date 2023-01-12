Англія

Керманич Челсі прокоментував свою роботу з колективом.

Лондонський Челсі в поточному сезоні переживає не найкращі часи в своїй історії, оскільки вже встиг змінити головного тренера за ходом кампанії, але це не принесло клубу бажаних результатів.

На цьому тлі навіть прийдешнє дербі проти Фулгема, що йде сьомим у турнірній таблиці АПЛ, у рамках перенесеного матчу сьомого туру національної першості виглядає для "синіх" загрозливим випробуванням.

Напередодні гри головний тренер "пенсіонерів" Грем Поттер розповів про свою роботу на чолі колективу.

"Я вчора дуже довго розмовляв з Тіаго Сілвою, Аспілікуетою, Жоржиньйо та Ковачичем — у нас була дуже хороша розмова. Вони знову продемонстрували свої людські якості. Вони були чесними, добре формулювали свої занепокоєння. Вони сформулювали також і позитивні враження від роботи команди останнім часом та окреслили свою відповідальність. Я думаю, що ми знаходимося в тому місці, де ми можемо рухатися вперед

Челсі — це досвідчена команда. Гравці чесні і хочуть брати відповідальність. Вони хочуть вдосконалюватися, вони хочуть перемагати.

Але в той же час ми перебуваємо у важкій ситуації, і є виклики, які впливають на гравців. Вони також люди. Їм платять за виконану роботу, але вони не роботи. На них все ще впливають результати та те, що відбувається на перехідній фазі клубу.

У мене найважча робота у футболі. Це призначення — справжній виклик, який тебе стимулює, але водночас залишається неймовірно важким. Я думаю, що це, мабуть, найважча робота в сучасному футболі через цю зміну керівництва та очікування вболівальників, які бачать іншу долю Челсі.

Я не стверджую, що це — доконаний факт, але так це можна було б сприймати. Очевидно, я говорю це тому, що я беру в цьому участь, але варто враховувати виклик від зміни керівництва, яке працювало тут 20 років, перехідний період після цього, потенційні втрати та ризики.

Зміни — це виклик для будь-якої організації. Я впевнений, що зміни відбулися завдяки зовнішнім подіям. Це було як переворот. Щось накшталт того.

Ми маємо мати справу з новим і будувати щось заново, тому що все змінилося, епоха пішла. Це частина нашого майбутнього виклику, і я розумів, що з точки зору керівника колективу це буде важко подолати. Очевидно, я не думав, що ми втратимо 10 гравців першої команди через травми, але справи йдуть саме таким чином.

Це боляче, але мені не до жалю. Я справді вдячний і маю честь бути тут. Як ще можна переживати цей важкий період? Тільки бути щиро вдячним за цю можливість. Тому що це — неймовірний виклик.

Це боляче, але життя може бути ще болючішим. Життя інколи дійсно може вдарити вас по горіхах, і ви повинні оговтатись від цього, упоратись із цим, і рухатись вперед.

І саме це робить життя кращим — коли ви самі стаєте кращим, аніж були до цього. Я відчуваю, що маю взяти на себе більше відповідальності, і я маю бути вдячним за виклик і можливість, які я маю.

Колись я говорив про це зі своєю дружиною, тому що вона постійно казала: "Тобі ця робота не приносить користі". Читання коментарів в інтернеті також не принесе вам користі, тому що ви не знаєте, звідки вони беруться, і в світі багато злих людей. Мій колишній керманич свого часу сказав чудову фразу: "Немає сенсу сперечатися з дурнями. Не слухай людей, тому що вони дурні".

Я зараз не кажу про те, що хтось, хто мене критикує, дурний, але ви зрозуміли мою думку. Від цих коментарів важко щось взяти корисне для себе. У той же час, це — частина роботи, у цьому завжди є сенс, і ви хочете мати уявлення про те, як до вас ставляться люди. Особливо коли ви перебуваєте в чужій країні. Але це важко.

Люди хочуть подобатись іншим. Насправді ми всі хочемо подобатись, але ми розуміємо, що в цій кімнаті будуть двоє з п’яти, яким я не подобаюсь, і ви їм також не подобаєтесь. Зрештою, це не приносить вам ніякої користі та не є чудовим для вашого психічного здоров’я, і ви просто повинні розуміти, що це існує саме по собі.

Люди можуть говорити все, що завгодно. У нас вільна країна, я ціную це, і тоді я повинен залишатися зосередженим на тому, що я можу робити і що я можу контролювати.

Я розумію поведінку фанатів, коли ми не отримуємо результатів, яких хочемо отримати. Я дуже поважаю Томаса Тухеля і те, чого він досяг тут, вигравши Лігу чемпіонів. І, як я вже говорив раніше, те, що було зроблено попередніми власниками, є фантастичним.

Після того, як команда програла гру, дуже важко логічно та послідовно сприймати речі. Просто існує занадто багато болю, і єдиний спосіб позбутися болю — це звинуватити когось іншого або щось, і тоді "зручно" підвертається головний тренер", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що матч Фулгем — Челсі відбудеться 12 січня о 22:00.