Англія

Португалець може змінити клубну прописку.

Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу в останніх матчах не користується повною довірою Хосепа Гвардіоли, як то будо раніше.

Як повідомляє видання Telegraph, через це ряд європейських клубів слідкують за ситуацією з надією підписати гравця.

В цьому сезоні Жоау Канселу відіграв 25 матчів, в яких відзначився двома голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті завершить перехід Массімо Перроне наступними днями.