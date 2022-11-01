Англія

У планах португальця — грати у Манчестері довго.

Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу сказав слова, які є дуже важливими у контексті чуток про можливий відхід футболіста до іншого клубу.

"Мені був потрібен час, щоб адаптуватися, але зараз я набагато більш інтегрований і сподіваюся залишитися у Ман Сіті ще багато років, тому що тут я почуваюся добре" — сказав португалець.

Нагадаємо, останнім часом 28-річного футболіста активно пов'язують із переходом до Реалу. У пресі з'являлася інформація, що сам Канселу також готовий змінити Манчестер на Мадрид наступного літа.

У цьому сезоні крайній оборонець провів в усіх турнірах 18 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Контракт Жоау з чинним чемпіоном Англії діє до літа 2027 року.