Іспанія

Португалець готовий прийняти пропозицію мадридської команди.

Реал виявляє інтерес до Жоау Канселу, повідомляє AS.

За інформацією джерела, мадридський клуб вважає, що трансфер португальця, якому наступного літа виповниться 29 років, коштуватиме 40-50 мільйонів євро.

Наголошується, що Канселу вже знає про інтерес з боку Реалу. Якщо мадридський клуб зробить офіційну пропозицію про трансфер, він з радістю прийме його.

Цього сезону захисник забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі у 10 матчах за Манчестер Сіті.