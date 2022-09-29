Португалець готовий прийняти пропозицію мадридської команди.
Жоау Канселу, Getty Images
29 вересня 2022, 16:59
Реал виявляє інтерес до Жоау Канселу, повідомляє AS.
За інформацією джерела, мадридський клуб вважає, що трансфер португальця, якому наступного літа виповниться 29 років, коштуватиме 40-50 мільйонів євро.
Наголошується, що Канселу вже знає про інтерес з боку Реалу. Якщо мадридський клуб зробить офіційну пропозицію про трансфер, він з радістю прийме його.
Цього сезону захисник забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі у 10 матчах за Манчестер Сіті.