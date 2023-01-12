Лондонці працюють над трансфером форварда.
Маркус Тюрам, getty images
12 січня 2023, 18:59
Челсі вкрай активно поводить себе на трансферному ринку та не збирається зупинятись на підписанні Бадьяшиля та Феліша.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб й надалі працю над трансфером Маркуса Тюрама, не дивлячись на посилення атакувальної ланки за рахунок Феліша.
Крім того стверджується, що Челсі продовжує працювати над пошуком нових гравців й на інші позиції.
Цього сезону Тюрам провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тюрам входить в сферу інтересів Манчестер Юнайтед.