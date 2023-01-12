Челсі вкрай активно поводить себе на трансферному ринку та не збирається зупинятись на підписанні Бадьяшиля та Феліша.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб й надалі працю над трансфером Маркуса Тюрама, не дивлячись на посилення атакувальної ланки за рахунок Феліша.

Крім того стверджується, що Челсі продовжує працювати над пошуком нових гравців й на інші позиції.

Цього сезону Тюрам провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тюрам входить в сферу інтересів Манчестер Юнайтед.

 