Англія

Лондонці працюють над трансфером форварда.

Челсі вкрай активно поводить себе на трансферному ринку та не збирається зупинятись на підписанні Бадьяшиля та Феліша.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб й надалі працю над трансфером Маркуса Тюрама, не дивлячись на посилення атакувальної ланки за рахунок Феліша.

Крім того стверджується, що Челсі продовжує працювати над пошуком нових гравців й на інші позиції.

Цього сезону Тюрам провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тюрам входить в сферу інтересів Манчестер Юнайтед.