Іспанія

Нападник цікавий трьом топклубам.

Нападник Боруссії М Маркус Тюрам може змінити клубну прописку вже цього місяця.

За даними журналіста Sport1.de Патріка Бергера, три клуби реально претендують на нападника. Це Барселона, Інтер та Челсі. При цьому "сині" хочуть купити француза вже взимку, попри те, що його контракт з німецьким клубом закінчується цього літа і він може прийти безплатно.

Цього сезону Тюрам провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія відмовилась від трансферу Тюрама.