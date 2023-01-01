Манкуніанці в пошуках центрфорвардів.
МАРКУС ТЮРАМ, GETTY IMAGES
01 січня 2023, 14:41
У полі зору Манчестер Юнайтед перебувають форвард Боруссії М. Маркус Тюрам та нападник Роми Теммі Абрахам.
Тюрам не збирається продовжувати контракт із Боруссією, тому в клубі готові продати свого форварда цього місяця.
Натомість у Абрахама ситуація інакша — він проводить не найвдаліший сезон у Ромі і поступово починає втрачати довіру головного тренера Жозе Моурінью.
Боруссія вже знайшла заміну Тюраму у складі хорватського Осієка. Ним є 20-річний форвард Діон Біло, який за 16 матчів забив вісім голів та зробив два асисти. Він оцінюється у 6,5 млн євро.