Англія

Манкуніанці в пошуках центрфорвардів.

У полі зору Манчестер Юнайтед перебувають форвард Боруссії М. Маркус Тюрам та нападник Роми Теммі Абрахам.

Тюрам не збирається продовжувати контракт із Боруссією, тому в клубі готові продати свого форварда цього місяця.

Натомість у Абрахама ситуація інакша — він проводить не найвдаліший сезон у Ромі і поступово починає втрачати довіру головного тренера Жозе Моурінью.

Боруссія вже знайшла заміну Тюраму у складі хорватського Осієка. Ним є 20-річний форвард Діон Біло, який за 16 матчів забив вісім голів та зробив два асисти. Він оцінюється у 6,5 млн євро.