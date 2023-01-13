Англія

Іспанський наставник отримав заслужену нагороду.

Мікеля Артету було названо найкращим менеджером за період "листопад-грудень" в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Артета привів Арсенал до чотирьох перемог у чотирьох матчах Прем'єр-ліги. "Гармаші" перемагали на виїзді проти Челсі, Вулвергемптона і Брайтона, а вдома обіграли Вест Гем.

Це четверта нагорода "Менеджер місяця" для іспанського фахівця. Він вже визнавався найкращим тренером у вересні 2021 року, березні 2022 року та серпні 2022 року.

В голосуванні Артета випередив Томаса Франка, Едді Гау та Юргена Клоппа.

Раніше ми писали, що Арсенал відправив Азіза в оренду до Вігана.