Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубку Іспанії, що відбувся 12 січня 2023 року, 21:00.

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії Бетіс зустрічався з Барселоною. Підопічні Хаві зуміли вийти в фінал лише після серії пенальті. Основний час закінчився внічию — 2:2.

В фіналі Барселона зіграє з Реалом, який днем раніше пройшов Валенсію. Фінальний поєдинок відбудеться 15 січня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бетіс — Барселона в півфіналі Суперкубку Іспанії:

Бетіс — Барселона 2:2 (2:4 – пен.)

Голи: Фекір, 77, Морон, 101 — Левандовські, 40, Фаті, 93



Бетіс: Браво — Руїбаль (Сабалі, 79), Песселья, Луїс Феліпе, Міранда — Родрігес (Гвідо, 87), Каналес (Карвалью, 46) — Енріке, Фекір (Морон, 91), Родрі (Хуанмі, 83) — Іглесіас (Вілліан, 67).



Барселона: тер Штеген — Роберто (Крістенсен, 79), Кунде, Араухо, Альба (Алонсо, 79) — Гаві (Кесс’є, 95), де Йонг, Педрі — Рафінья (Фаті, 87), Левандовські, Дембеле.



Попередження: Фекір, Луїс Енріке, Родрігес, Міранда, Гвардадо — Роберто, Рафінья



На 118-й хвилині був вилучений Хосе Андрес Гвардадо (Бетіс) (друге попередження).