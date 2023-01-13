Італія

Невеликий коментар тренера команди з Риму.

Жозе Моурінью поділився думками після кубкового матчу.

"Коли гравець віддає все, він завжди відчуває мою прихильність. Мені шкода чути освистування на адресу Дзаньоло, я прошу людей не освистувати моїх гравців.

Команда завжди викладається по максимуму, коли граєш 40-50 ігор за сезон, здається, що ми не викладаємося по максимуму. З цієї точки зору команда і гравці недоторканні.

Насамперед скажу, що я хотів би виграти якийсь трофей, колись я здобував перемоги, граючи проти Роми, я хотів би виграти щось, будучи тренером цієї команди з Риму. Я думаю, що Кубок Італії — це найгірший кубок у Європі, він не захищає менші команди.

Наприклад, Торіно, який перемагає на полі чемпіона Італії Мілану, а потім повинен зіграти наступну гру на вибування на виїзді, я не розумію таку структуру цього турніру. Де краса Кубка Італії?

Було б добре зіграти на полі команд з Серії В або Серії С, проте чому не дозволяється подібне? Вболівальники подібних колективів також хочуть побачити найкращих у себе в місті.

Якщо ми хочемо виграти Кубок Італії, я не скажу, що ми цього хочемо, тому що всі цього хочуть, ми спробуємо виграти наступну гру турніру".

Рома перемогла Дженоа та вийшла до наступної стадії цього змагання.