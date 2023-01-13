Англія

Українець був занадто емоційним.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко отримав попередження від Футбольної асоціації Англії, повідомляє видання The Telegraph.

Стверджується, що український футболіст наприкінці серпня минулого року дуже емоційно святкував перемогу над Фулгемом.

Відео з процесом потрапило до керівного органу. Втім, що саме було на відео та як саме Зінченко святкував джерело не повідомляє.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко став найгіршим гравцем Арсеналу у матчі проти Оксфорда за версією SofaScore.