Українець був занадто емоційним.
Олексаyдр Зінченко, getty images
13 січня 2023, 17:41
Захисник Арсеналу Олександр Зінченко отримав попередження від Футбольної асоціації Англії, повідомляє видання The Telegraph.
Стверджується, що український футболіст наприкінці серпня минулого року дуже емоційно святкував перемогу над Фулгемом.
Відео з процесом потрапило до керівного органу. Втім, що саме було на відео та як саме Зінченко святкував джерело не повідомляє.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко став найгіршим гравцем Арсеналу у матчі проти Оксфорда за версією SofaScore.