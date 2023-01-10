Англія

Українець провів на полі небагато часу.

У понеділок, 9 січня, лондонський Арсенал здобув розгромну перемогу над Оксфордом у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії — 3:0. Голами відзначилися Мохаммед Ель-Ненні та Едді Нкетія, на рахунку другого — дубль.

Українець Олександр Зінченко з'явився на полі лише на 61 хвилині, замінивши свого конкурента по лівому флангу оборони — шотландця Кірана Тірні. Власне, склад команди з північного Лондону був далекий від основи на матчі АПЛ.

Та все ж слід зазначити, що саме наш 26-річний співвітчизник за підсумками матчу отримав найменший бал серед гравців своєї команди від авторитетного статистичного порталу SofaScore — 6.3.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд гри Оксфорд — Арсенал.