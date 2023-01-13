Англія

Лідер представника АПЛ може більше не зіграти за команду.

Агент вінгера збірної Бельгії Леандро Троссара Джозі Комхайр розповів про сварку між гравцем та Брайтоном.

"До того, як Леандро поїхав до Катару, Брайтон мав намір продовжити його контракт, цього не сталося, оскільки сторони не дійшли згоди. Леандро також дав зрозуміти, що він готовий до свого наступного кроку. Після чемпіонату світу на тренуванні між Леандро та іншим гравцем сталася сварка через дурниці. З тих пір тренер не розмовляв з Леандро, що, очевидно, не сприяє атмосфері, а також результативності.

Напередодні матчу з Мідлсбро в Кубку Англії Леандро вже двічі повідомляв про проблеми з литками. Це стало причиною того, що він припинив тренування. Це було узгоджено з медичним персоналом. Від тренера по фізпідготовці Леандро дізнався, що він повинен тренуватися окремо. Минулого понеділка тренер заборонив Леандро приїжджати на тренування та сказав, що більше не хоче його бачити. Тренер, який не спілкувався безпосередньо зі своїм гравцем протягом чотирьох тижнів.

Де Дзербі кілька разів зазначав, що трансфер є найбільш розумним рішенням. Тому важливо, щоб Брайтон співпрацював із потенційними покупцями, що вигідно обом сторонам".

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі також розповів, чому Леандро Торссар не грає та може залишити клуб.

"Леандро немає в списку гравців на завтра. Він дуже добре знає мою думку. На останньому тренуванні перед грою з Мідлсбро, коли він зрозумів, що не буде грати, він покинув тренувальне поле, нічого мені не сказавши, і це недобре.

У понеділок я розмовляв з ним і пояснив, що мені не подобається таке ставлення, така поведінка. Він дуже добре знає, щоб бути у клубі, йому потрібно наполегливо працювати, він повинен бігати, він повинен діяти правильно, тому що ми не Реал Мадрид, Барселона чи інша велика команда. Ми — Брайтон, і нам потрібні гравці, які працюють, як і інші", — сказав Де Дзербі.