Англія

Прогресивна команда Гау прагне залишити гравця в АПЛ.

Колись наймолодший в історії капітан команди в Лізі чемпіонів УЄФА Рубен Невеш наразі продовжує залишатись провідним гравцем кризового Вулвергемптона та потроху набирає ваги в національній збірній Португалії.

Проте його контракт із "вовками" буде дійсним ще всього півтора роки, а поточний стан команди не залишає сумнівів у тому, що 25-річний виконавець захоче піти на підвищення.

Тим паче, коли на нього претендує каталонська Барселона.

Однак не лише "блаугранас" складають перелік претендентів на португальського виконавця.

Ньюкасл, згідно з повідомленнями іспанської преси, прагне скористатись ситуацією з не надто великим бажанням Хаві отримати саме цього футболіста в якості потенційної заміни для Серхіо Бускетса.

У поточному сезоні Невеш відіграв 28 матчів, забивши чотири голи.