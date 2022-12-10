Іспанія

Здається, шлях португальцю в стан каталонців закрито.

Барселона розглядає варіанти підсилення складу у найближчі трансферні вікна, проте головний тренер Хаві підтримує не всі варіанти.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" націлені на Рубена Невеша, проте Хаві не потребує цього виконавця.

Стверджується, що ціна на португальця може бути меншою за 50 мільйонів євро.

Головний тренер Барселони сподівається, що клуб зможе підписати півзахисника Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Реал Сосьєдад продовжив контракт із Субіменді.