Англія

Поляк може перебратися в АПЛ.

Ліверпуль розглядає варіанти посилення складу в поточне зимове трансферне вікно та наступне літнє.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, мерсисайдці націлились на польського півзахисника Наполі Пйотра Зелінські.

Зазначимо, що 28-річний гравець в цьому сезоні провів 24 матчі на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі має намір продовжити контракт із Зелінські, адже поточна угода завершується влітку наступного року.