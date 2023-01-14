Поляк може перебратися в АПЛ.
Пйотр Зелінські, getty images
14 січня 2023, 11:31
Ліверпуль розглядає варіанти посилення складу в поточне зимове трансферне вікно та наступне літнє.
Як повідомляє журналіст Руді Галетті, мерсисайдці націлились на польського півзахисника Наполі Пйотра Зелінські.
Зазначимо, що 28-річний гравець в цьому сезоні провів 24 матчі на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та сімома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі має намір продовжити контракт із Зелінські, адже поточна угода завершується влітку наступного року.