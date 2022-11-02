Нинішня угода польського хавбека з неаполітанцями закінчується влітку 2024 року.
Пйотр Зелінські, getty images
02 листопада 2022, 19:59
Центральний півзахисник Наполі Пйотр Зелінські найближчим часом може продовжити співпрацю зі своїм нинішнім клубом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, протягом наступних кількох тижнів керівництво неаполітанців планує розпочати переговори із 28-річним поляком з метою продовження контракту.
Нинішня угода Зелінськи з Наполі спливає влітку 2024 року. Минулого літа Наполі не захотів продавати його у Вест Гем.
У поточному сезоні на рахунку Зелінські 18 матчів, у яких він забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.