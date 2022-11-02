Італія

Нинішня угода польського хавбека з неаполітанцями закінчується влітку 2024 року.

Центральний півзахисник Наполі Пйотр Зелінські найближчим часом може продовжити співпрацю зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, протягом наступних кількох тижнів керівництво неаполітанців планує розпочати переговори із 28-річним поляком з метою продовження контракту.

Нинішня угода Зелінськи з Наполі спливає влітку 2024 року. Минулого літа Наполі не захотів продавати його у Вест Гем.

У поточному сезоні на рахунку Зелінські 18 матчів, у яких він забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.