Центральний півзахисник Наполі Пйотр Зелінські найближчим часом може продовжити співпрацю зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, протягом наступних кількох тижнів керівництво неаполітанців планує розпочати переговори із 28-річним поляком з метою продовження контракту.

Нинішня угода Зелінськи з Наполі спливає влітку 2024 року. Минулого літа Наполі не захотів продавати його у Вест Гем.

У поточному сезоні на рахунку Зелінські 18 матчів, у яких він забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.