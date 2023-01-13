Англія

Хорват може переїхати на Енфілд.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол може стати гравцем Ліверпуля, про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, мерсисайдці готові витратитись на хорвата, якщо їм не вдастся підписати хавбека дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.

Челсі та Манчестер Сіті та Реал також беруть участь у боротьбі за підписання гравця.

Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті збільшив пропозицію щодо Гвардіола.