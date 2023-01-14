Півзахисник може перебратись в АПЛ.
Аззедін Унахі, getty images
14 січня 2023, 11:59
Лідс Юнайтед працює над підсиленням складу в поточне зимове трансферне вікно та наразі шукає півзахисника.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб розпочав переговори щодо Аззедіна Унахі з Анже.
Цього сезону Унахі провів 14 матчів у Лізі 1 за Анже, в яких результативними діями не відзначався. Також на його рахунку сім матчів у складі збірної Марокко на минулому ЧС-2022 у Катарі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший представник АПЛ, Лестер, запропонував за Унахі 25 млн фунтів.